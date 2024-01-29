البث المباشر لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا

البث المباشر لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم يلا شوت اليوم في كأس أمم أفريقيا ، في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، تشهد مرحلة دور الـ 16 مواجهة مثيرة بين حامل اللقب منتخب السنغال ومنتخب كوت ديفوار الذي يستضيف البطولة. تعد هذه المباراة من أبرز المواجهات في البطولة وتشكل اختبارًا حقيقيًا لكل من الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة.

بدايةً، يأتي اللقاء بعد نجاح المنتخب السنغالي في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث حقق الفوز في كل المباريات التي خاضها في المجموعة. هذا الأداء المميز جعل السنغال من بين المرشحين القويين للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، ويسعى الفريق إلى استمرار هذا الأداء القوي وتحقيق الفوز في مواجهة كوت ديفوار.

من ناحية أخرى، يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بعد أداء غير مقنع في دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته بعد تحقيق فوز واحد فقط وتعرض لهزيمتين. وبالرغم من هذا الأداء الضعيف، إلا أن كوت ديفوار لديها الطموح والإصرار على تحقيق الفوز في مواجهة السنغال والمضي قدمًا في البطولة.

يأتي هذا اللقاء بعد إقالة مدرب كوت ديفوار الفرنسي غاسكيه بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في مباراته الأخيرة. وبالتالي، يشعر لاعبو المنتخب بضغط إضافي لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز تحت قيادة المدرب المؤقت.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يتنافس كل فريق بقوة من أجل الفوز. وسيكون الأداء الدفاعي والهجومي لكل فريق محور الانتباه، حيث يسعى كل منهما للسيطرة على مجريات اللقاء وتحقيق الفوز بأي ثمن.

علاوة على ذلك، يشعر لاعبو المنتخبين بالمسؤولية الكبيرة لتمثيل بلدهم بشكل لائق وتحقيق النجاح في البطولة. ومع انتظار الجماهير لمشاهدة أداء مميز وتسجيل أهداف رائعة، فإن المباراة بالتأكيد ستكون مليئة بالتشويق والإثارة.

بالنهاية، يظل منتخب السنغال حامل اللقب مرشحًا قويًا للفوز في هذه المواجهة، لكن منتخب كوت ديفوار يمتلك الإمكانيات والمهارات اللازمة لتقديم أداء جيد وإحداث المفاجأة. إذاً، سنشهد مباراة نارية بين الطرفين، تجذب انتباه الجماهير وتثير الحماس والتشويق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلنت القناة الجزائرية Programme National HD عن نقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل مجاني عبر القمر الاصطناعي نايل سات، حيث من المقرر نقل 17 مباراة في دور المجموعات و8 مباريات في الأدوار الإقصائية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين لمتابعة الأحداث والمباريات في البطولة دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك.

في دور المجموعات، ستتاح للجماهير فرصة مشاهدة 17 مباراة بالكامل، مما يشمل تغطية شاملة لمختلف المباريات وتقديم التحليلات والتعليقات المتخصصة حول أداء الفرق المشاركة. هذه المباريات تشمل العديد من المواجهات المثيرة بين الفرق المشاركة في البطولة.

بالنسبة للأدوار الإقصائية، ستتمكن القناة من نقل 8 مباريات بالكامل، بما في ذلك مباراتين في دور ثُمن النهائي. ومن بين هذه المباريات المهمة ستكون مباراة السنغال ضد كوت ديفوار، التي ستكون واحدة من المواجهات البارزة في هذا الدور.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار بث مباشر

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود القناة لتوفير تغطية شاملة ومتميزة لأهم الأحداث الرياضية في القارة الأفريقية، وتشجيع المشجعين على متابعة البطولة ودعم منتخباتهم المفضلة.

يعد القمر الاصطناعي نايل سات وسيلة فعالة لنقل البث التلفزيوني عبر مناطق واسعة من العالم العربي وأفريقيا، مما يتيح للمشاهدين في مختلف البلدان الوصول إلى المباريات والاستمتاع بمتابعة الأحداث بسهولة ويسر.

بهذه الطريقة، يمكن للمشجعين في الجزائر وخارجها الاستمتاع بتغطية شاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 ومتابعة أفضل الفرق في القارة وهي تتنافس على التتويج بلقب البطولة.

قناة Programme Nationale HD عبر نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

قناة BeIN SPORTS AFCON 1 HD على عرب سات

التردد: 11585

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة BeIN SPORTS AFCON 1 HD على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وكوت ديفوار أونلاين؟

تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل وإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر تطبيق TOD غير المجانيّ وفي حالة الاشتراك في التطبيق فستتمكن من مشاهدة المباراة وهو متاح عبر المتاجر الرسمية بأنظمة الأجهزة كافة مثل IOS والـAndriod وسيتم نقل المباراة عبر هذا الرابط.

موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة السنغال - كوت ديفوار 23:00 00:00

22:00 BEIN Sports HD 1 Max BEIN SPORTS AFCON 1 HD

ملعب المباراة: ملعب شارليس كونان باني

البطولة: كأس إفريقيا 2023 - الدور ثمن النّهائي

معلق المباراة: حفيظ دراجي

حكم المباراة: بييري أتشو

آخر 5 مواجهات بين السنغال وكوت ديفوار:

فوز السنغال: انتصار واحد

فوز كوت ديفوار: انتصار واحد

التعادل: 3 تعادلات

تشكيلة السنغال المتوقعة في مواجهة كوت ديفوار:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: دياتا - كوليبالي - نيكاتي - جاكوبس

خط الوسط: كامارا - ديالو - غييي

خط الهجوم: سار - ماني - ديالو

تشكيلة كوت ديفوار المتوقعة في مواجهة السنغال:

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينغو - بولي - نديكا - كونان

خط الوسط: سانغاري - كيسيه - فوفانا

خط الهجوم: دياكيتي - كوامي - بيبي