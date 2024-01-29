أفضل وأسوء 10 فرق في بطولة الدوري المصري لكرة القدم

تأهلت أفضل 10 فرق في بطولة الدوري المصري لكرة القدم إلى مرحلة المنافسة للصعود إلى الدوري الأعلى. وجاء تصنيف هذه الفرق حسب عدد النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الحالية بعد أن لعبت جميع الفرق 19 مباراة وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة وتصنيفها فريق بتروجت برصيد 45 نقطة وفريق وادي دجلة برصيد 38 نقطة وفريق حرس الحدود برصيد 36 نقطة وفريق غزل المحلة برصيد 35 نقطة وفريق لا فيينا برصيد 33 نقطة وفريق السكة الحديد برصيد 29 نقطة وفريق طنطا برصيد 29 نقطة وفريق بروكسي برصيد 29 نقطة وفريق القناة برصيد 28 نقطة وفريق راية برصيد 28 نقطة

بالمقابل، تصنف الفرق التي ستنافس في مرحلة الهبوط على النحو التالي فريق بترول أسيوط برصيد 28 نقطة وفريق أبو قير للأسمدة برصيد 25 نقطة وفريق المصرية للاتصالات برصيد 24 نقطة وفريق أسوان برصيد 22 نقطة وفريق دكرنس برصيد 21 نقطة وفريق مكادي برصيد 15 نقطة وفريق جمهورية شبين برصيد 14 نقطة وفريق النجوم برصيد 13 نقطة وفريق مصر للمقاصة برصيد 9 نقاط وفريق النصر للتعدين برصيد 6 نقاط

سيتنافس هؤلاء الفرق في المرحلة القادمة من البطولة من أجل البقاء في الدوري العليا أو الصعود إليه. ستكون المنافسة حامية الوطيس ومن المتوقع أن تشهد مباريات مثيرة ومثيرة للاهتمام بين هذه الأندية. سيتحتم على الفرق تقديم أفضل مستوياتها في المباريات القادمة لتحقيق أهدافها ومطالبها. وسنبقى على اطلاع بأحدث المستجدات في المنافسة وإعلان النتائج النهائية.