اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تؤكد حرصها على إنهاء جميع الخصومات الثأرية

عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اجتماعًا اليوم الاثنين بمقر اللجنة بالأمانة العامة لهيئة كبار ‏العلماء بالأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اللجنة ‏العليا للمصالحات.

تناول الاجتماع حصاد أعمال اللجنة خلال العام المنصرم 2023م، وما تم خلال ‏الشهر الجاري، ومناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.‏

اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء كل الخصومات الثأرية

وأكد الدكتور عباس شومان أن اللجنة تبذل جهودًا مكثفة وعلى نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية ‏وخصوصًا محافظات الصعيد، لإنهاء كل الخصومات الثأرية التي تصل إلى اللجنة أو التي تتعرف عليها ‏اللجنة، والعمل بكل جِد وإخلاص للقضاء على ظاهرة الثأر المقيتة، وأن اللجان الفرعية بالمحافظات تعمل ‏بشكل مستمر على حصر الخصومات وعقد جلسات متواصلة مع أطراف الخصومات لإنهائها، وهو ما يتوج ‏بعقد الجلسات المعلنة للصلح، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظات.‏

وأشار إلى أهمية جهود لجنة المصالحات في إرساء قيم الإسلام الحنيف ودعائم الأمن والاستقرار ‏والطمأنينة بين أفراد المجتمع ونزع الغل والشحناء من النفوس، جنبًا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة، ‏ودفع عجلة التنمية والنمو، فالمجتمع اليوم أحوج ما يكون إلى العمل والإخلاص والإتقان ونبذ كل أشكال ‏الفرقة والخلاف، مؤكدًا أن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها خلال العام الجاري لإنهاء جميع الخصومات ‏التي تصل إليها.‏

آليات عمل اللجنة وسبل تطويرها

واستعرض اللقاء آليات عمل اللجنة وسبل تطويرها، وأن اللجنة تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر ‏أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ‏والجهات والهيئات المعنية والحكماء وعمد ومشايخ البلاد، وأن إدخال التحول الرقمي في عمل اللجنة أسهم ‏بشكل فعال في تسهيل تسجيل الخصومات على الموقع الإلكتروني للجنة سواء من قبل أطراف الخصومة ‏أو من طرف أعضاء لجنة المصالحات، وسرعة حصرها والتعامل معها، وعمل تحليل للبيانات لوضع ‏الخطط الفاعلة التي تكفل الوصول إلى تحقيق أهداف اللجنة.‏

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: اللواء حاتم حسن، من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الدكتور عصام ‏جلال شعث رئيس قطاع المحليات بوزارة التنمية المحلية، المستشار أحمد إسماعيل المستشار القانوني ‏لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور ‏محمود الهواري رئيس الإدارة المركزية للدعوة الإعلام الديني بالأزهر، الدكتور حسن يحيى، مدير عام هيئة ‏كبار العلماء، الدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية، الدكتور سعيد عامر رئيس الإدارة ‏المركزية للدعوة والإعلام الديني سابقا.‏