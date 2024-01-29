أهداف مباراة قطر وفلسطين في كأس اَسيا

تأهل المنتخب القطري للدور ربع النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024، بعد فوزه على نظيره الفلسيطيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي استضافها ملعب "البيت".

وتواجه قطر الفائز من مباراة تايلاند وأوزبكستان في الدور ربع النهائي من البطولة، والتي ستنطلق في الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل.

أهداف مباراة فلسطين وقطر في ثمن نهائي كأس اَسيا

نجح عدي دباغ في التقدم للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة، فيما عادل حسين الهيدوس النتيجة لقطر في الدقيقة الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ونجح أكرم عفيف في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني.

وكانت مباراة المنتخب القطري أمام نظيره الفلسطيني قد انطلقت في السادسة من مساء اليوم.