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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة قطر المقبلة بكأس اَسيا بعد الفوز على فلسطين

منتخب قطر
منتخب قطر

نجح المنتخب القطري الأول لكرة القدم في تخطي عقبة نظيره الفلسطيني، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس اَسيا 2024.

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فلسطين تودع كأس اَسيا بعد الخسارة من قطر

واستطاعت قطر قلب الطاولة على فلسطين، بعدما كان الأخير فائز بهدف ليخسر بنتيجة 2/1.

وتقدم عدي دباغ لفلسطين في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما تعادل حسين الهيدوس النتيجة لقطر في الدقيقة الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ونجح أكرم عفيف في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني.

موعد مباراة منتخب قطر المقبلة

وتقرر لعب منتخب قطر أمام الفائز من مواجهة تايلاند وأوزبكستان في دور الـ8 من بطولة كأس آسيا قطر 2024، في الخامسة والنصف من مساء السبت الموافق 3 فبراير 2024، بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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