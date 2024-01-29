غلق إدارى لــ 294 لمنشآت طبية مخالفة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك خلال 2023م.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على المنشآت الطبية الخاصة ، وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة .

حيث أوضح وكيل وزارة بالمنيا ، انه تم المرور على 5667 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، واوضح وكيل الوزارة ، ان الحملات التفتيشية اسفرت عن ضبط عدد 3288 منشأة مخالفة ، وتحرير 294محاضر غلق إدارى للمنشآت المخالفة .

واوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمنيا ، انه تم تحرير 31 محاضر ضبط ادوية داخل عيادات خاصة ، وان عدد المنشآت الطبية الخاصة ، والتي تم ترخيصها بلغ 353 منشأة طبية ، و اضاف ، انه تم إنذار 2865 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع ، و عدد المنشأت التى قامت بتوفيق الأوضاع ، بلغ 1990 منشأة ، بالإضافة ، إلى فحص عدد 88 شكوى ، واتخاذ ما يلزم حيالها.