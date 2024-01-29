الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غلق إدارى لــ 294 لمنشآت طبية مخالفة بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك خلال 2023م.

 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على المنشآت الطبية الخاصة ،  وفى اطار خطة مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة  بإحكام  الرقابة والمتابعة  للمنشآت الطبية الخاصة .

 

حيث أوضح وكيل وزارة  بالمنيا ، انه  تم  المرور على 5667 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، واوضح  وكيل الوزارة ، ان الحملات التفتيشية  اسفرت عن ضبط عدد  3288  منشأة مخالفة ، وتحرير 294محاضر غلق إدارى للمنشآت المخالفة  .

 

واوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر  بالمنيا ، انه تم  تحرير 31  محاضر ضبط ادوية داخل عيادات خاصة ،  وان عدد المنشآت الطبية الخاصة ، والتي تم ترخيصها بلغ  353  منشأة طبية  ، و اضاف  ، انه  تم إنذار  2865   منشأة طبية خاصة  لتوفيق الأوضاع  ، و عدد المنشأت التى قامت بتوفيق  الأوضاع ، بلغ  1990  منشأة ، بالإضافة  ، إلى فحص عدد 88  شكوى ، واتخاذ ما يلزم حيالها.

الجريدة الورقية