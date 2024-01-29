نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات برنامج "المرأة تقود فى المحافظات"

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،فعاليات مرحلة جديدة من مراحل الدفعة الثانية ، من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات" بالبحيرة، حيث يأتي البرنامج تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" وفي إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بهدف صقل وتنمية المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في جميع المحافظات وتأهيلهن للمشاركة الفعالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن .

وأكدت نائب محافظ البحيرة ،على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي أولي المرأة رعاية خاصة، حيث تم إتاحة الفرصة أمامها لتولى الوظائف القيادية ، بالإضافة إلي توفير البيئة والمناخ الملائم لها فى شتي المجالات للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأشادت نائب محافظ البحيرة ،بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وحزمة البرامج التدريبية التى تقدمها ، والتي تھـدف إلـى صـقل الـمھارات الـھامـة الـتي تـساعـدھـم عـلى إتـمام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، واتاحة فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخـطط والمشـروعـات الـناجـحة عـلى جـمیع الـمحافـظات، وكـذا تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد الـمناقـشات وتـبادل الخبرات.

كما أشادت بالجهود التي تقوم بها الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب لوضع الأكاديمية في المكانة التي تستحقها من أجل رفع شأن مصر أولاً والجهاز الإداري للدولة وكذا حزمة البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية من المهارات الإدارية والشخصيةلتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ،بـتأھـیل وتـدریـب الـكوادر الـفاعـلة لتحقيق إسـتراتـیجیة مـصر ٢٠٣٠، وتحسین أداء الجهاز الإداري بجميع المحافظات المصریة.