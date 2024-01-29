أمم أفريقيا.. الرأس الأخضر وموريتانيا تعادل سلبي بعد مرور 65 دقيقة

مرت 65 دقيقة ومازال التعادل بين منتخب الرأس الأخضر ونظيره الموريتاني، بدون اهداف، في اللقاء الذى يجمع بين المنتخبين حاليًا، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، أبيدجان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية في "الكان" بعد أن تصدر مجموعة ضمّت العملاقين مصر وغانا، ونجح في الفوز على البلاك ستارز وفرض التعادل على الفراعنة.

على الجانب الآخر، ردّ "المرابطون" على كل المشككين ونجحوا في اقتناص بطاقة العبور إلى ثمن النهائي على حساب منتخب الجزائر بالفوز 1-0، وبعد الهزيمة في أول جولتين من بوركينا فاسو في اللحظة الأخيرة بركلة جزاء، ومن أنغولا بنتيجة 3-2.