الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار

حملة أمنية
حملة أمنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح أبيض بالمنصورة

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القبض على مجرمين بـ 3 كيلو حشيش وبندقية آلية بالدقهلية

 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء ) عنصر إجرامى شديد الخطورة - من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة -سبق إتهامه فى عدد (3)  قضايا " قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى " ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه) وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية . 

تم إستهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة  - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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