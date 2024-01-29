مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.
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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء ) عنصر إجرامى شديد الخطورة - من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة -سبق إتهامه فى عدد (3) قضايا " قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى " ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه) وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية .
تم إستهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.