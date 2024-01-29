إزالة إشغال وتعدٍّ على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، بتنفيذ إزالة لحالات إشغال وتعدٍّ على حرم الطريق، بالشارع التجاري، شارع فوكس، منطقة السابعة، أرض الجمعيات.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٢ فاترينة زجاج لبيع الحلويات.

كما تم التحفظ على ٣٠ كرسي بلاستك، ٢ أنبوبة، ١٤ علم من أمام محال تجارية بشارع فوكس، السابعة وأرض الجمعيات.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.