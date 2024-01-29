الدكتور أيمن محسب : ملايين فيتوريا إهدار مال عام ويجب محاسبة من تعاقد معه

في طلب إحاطة بمجلس النواب

تسيطر حالة من التفاعل والتناغم بين الشارع المصري وحزب الوفد، مما جعل هناك إهتمامًا كبيرًا لدي الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، بالحزن الذي يمر به الشارع المصري علي المستوى الذي وصل له المنتخب الوطنى والملايين من العملة الصعبة المهدرة، التي يحصل عليها الجهاز الفني شهريًا، بدون تحقيق الاستفادة منها.

وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن اخفاق المنتخب المصرى لكرة القدم في البطولة الأفريقية، والأداء المتواضع الذي ظهر به، وطالب بمحاسبة المسؤول عن التعاقد مع المدرب فيتوريا الذي يتقاضى 2 مليون و400 ألف دولار سنويا رغم أنه لم يقدم شىء للفريق القومى حتى الأن، الأمر الذي يُعد إهدارا للمال العام.

محسب: الصدمة تسيطر على الجماهير المصرية بعد الخروج الإفريقي

خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية

وقال «محسب»، هناك حالة من الصدمة أصابت جمهور كرة القدم بعد خروج المنتخب المصرى من بطولة الأمم الأفريقية، بعد أداء شديد التواضع على مدار 4 مباريات، وهو أمر يجب أن نتوقف عنده خاصة أن هذه اللعبة هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر والتى تحظى بدعم كبير على كافة المستويات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الإعلامية، أن خروج مصر من البطولة الأفريقية هو انعكاس طبيعى لما آلت إليه كرة القدم بصفة خاصة ومنظومة الرياضة بصفة عامة في مصر، التي أصابها العشوائية والفساد وسوء الإدارة خاصة من جانب اتحاد الكرة، نتيجة الاختيارات الخاطئة، وسياساته العشوائية التي تنم عن عدم فهم ووعى بمتطلبات المرحلة واحتياجات الفريق القومى وصولا إلى الفشل الذريع في إدارة منظومة كرة القدم في مصر، أو حل مشاكلها، فكان اتحاد الكرة دائما مصدر للمشكلات وجزءا منها.

رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد لـ وزير الرياضة: لماذا وصل المنتخب لهذه المرحلة؟

روي فيتوريا

وتوجه عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الرياضة: لماذا وصل منتخبنا الوطنى هذه المرحلة رغم الدعم السياسى غير المسبوق المقدم له؟، مؤكدًا أن المنتخب الوطنى أصبح في حالة يُرثى لها على يد اتحاد الكرة بقيادة جمال علام، وهو يستدعى الاستقالة الفورية وتحملهم مسئولية ما قدمه الفريق من مستوى متواضع، قائلا:«كفانا مجاملات لم تورثنا سوى الإخفاقات المتلاحقة حتى تحول أصبح الأمر إهدارا للمال العام.»

وتابع “محسب”، “الفريق القومى لعب البطولة في ظل إجماع على تواضع مستوى المدرب روى فيتوريا، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مقابل 2 مليون و400 ألف دولار سنويا، أي أنه يحصل على 200 ألف دولار شهريا، وهو بذلك يتصدر قائمة أعلى رواتب مدربى القارة محتلا المركز الثانى، رغم أنه لم يقدم شىء يذكر ولم ينفذ مشروعا لكرة القدم المصرية كما برر أعضاء الاتحاد التعاقد معه لمدة 4 سنوات”، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن التعاقد مع المدرب فيتوريا، كذلك محاسبة المسؤولين عن المجاملات في اختيار اللاعبين، وما حدث داخل معسكر المنتخب من وقائع وأحداث تعكس وجود حالة من التسيب وعدم الالتزام بالمهمة القومية التي يقوم بها الفريق.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق ممثلا في اتحاد اللعبة الذي يحصل على كل أشكال الدعم، لأن التقاعس عن عدم محاسبة اتحاد الكرة سيؤدى إلى مزيد من الفشل والاخفاقات، وأن تخضع عملية اختيار المدربين لمجموعة من المعايير الثابتة والواضحة والتى تتناسب مع طموح الشعب المصرى الذي تُعد كرة القدم بالنسبة له متنفسا مهما.

وكان المنتخب المصري قد خرج من الدور ثمن النهائي أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، بعد الخسارة بركلات الترجيح، مما جعل هناك حالة من الغليان لدي الشارع الرياضي المصري، بعدما كانت التوقعات قبل البطولة تضع الفراعنة في مقدمة المنتخبات التي يُتوقع حصدها للقب.