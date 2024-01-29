أمم أفريقيا.. تعادل الرأس الأخضر وموريتانيا في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة منتخب موريتانيا أمام الرأس الأخضر بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التى تجمع بين الفريقن ألان ضمن مواجهات دور الـ 16من بطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تشكيل الرأس الأخضر..

في حراسة المرمى: فوزينها.

في خط الدفاع: ستيفن موريرا- روبيرتو لوبيز- لوجان كوستا- جواو باولو.

في خط الوسط: جاميرو مونتيرو- كيفين بينا- ديروي دوارتي.

في خط الهجوم: ريان مينديز- بيبي- جوفانو كابرال.

تشكيل موريتانيا..

في حراسة المرمى: باباكار نياس.

في خط الدفاع: سليمان آن- لامين با- خادم دياو- حسن حبيب.

في خط الوسط: عمار- كيتا- جاساما- محسن- أبو بكر كويتا.

في خط الهجوم: حمية الطنجي.