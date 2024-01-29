منتخب شباب لكرة السلة يختار "4" لاعبين من سموحة

ارسل الأتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي فاكسا رسميا الى نادي سموحة يطلب فيه انضمام أربعة لاعبين من النادي السكندري إلى معسكر المنتخب الوطني تحت ١٨ سنة والذي سيقام بالإسكندرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

واللاعبين الذين تم اختيارهم من نادي سموحة هم : محمد السيد بداوي و يوسف أبو بكر و مازن مصطفى وعبد الله حجاج .

وفي نفس الأطار ارسل الأتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة خطابا رسميا إلى مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة يطلب فيه ان تتم استضافة تدريبات منتخب الشباب تحت ١٨ سنة في الصالة المغطاة الصغرى بالنادي السكندري .

و يتجمع المنتخب المصري لكرة السلة تحت ١٨ سنة حاليا في الاسكندرية لاقامة معسكر مغلق استعدادا لخوض غمار بطولتي افريقيا و كأس العرب تحت ١٨ سنة خلال العام الحالي حيث تعد بطولة افريقيا هي المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة عمرو أبو الخير .