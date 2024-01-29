 حبس سنه لطبيب تخدير  في واقعة الطفل أيوب  بتهمة الإهمال الطبي بالإسكندرية

قررت محكمة مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، معاقبة طبيب تخدير بالحبس سنة في واقعة الطفل أيوب بتهمة الإهمال الطبي.

حبس سنه لطبيب تخدير في واقعة الطفل أيوب بت همة الإهمال الطبي بالإسكندرية

كانت محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بالاسكندرية، قضت ببراءة طبيب التخدير في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبي، في وفاة الطفل أيوب.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية.

وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال دور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار الطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكان قسم جراحة الأطفال في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أصدر بيانًا، يفيد بأن دكتور التخدير عضو هيئة التدريس بقسم التخدير والمسؤول عن التخدير بالقسم لسنوات عديدة، قام بالمشاركة والإشراف على تخدير حالات كثيرة معقدة بالقسم وتشمل المبتسرين وحديثى الولادة وناقصي نمو بهم عيوب خلقية متعددة، وأن ذلك يتم بصورة دورية وعلى مدى أكثر من 20 عامًا وأنه قد أثبت في هذه الفترة كفاءة كبيرة وتمكن من تخدير أصعب الحالات بمتوسط 2000 حالة في العام، يقوم بتخديرها في القسم.

وأصدرت محكمة جنح أول الرمل، في ديسمبر الماضي قرارا إخلاء سبيل طبيب التخدير، بكفالة 50 ألف جنيه وإحالة التقرير الطبي للجنة ثلاثية، في وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

تجديد حبس سباك بتهمة قتل نجله بدار السلام

كما أمر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة،بتجديد حبس سباك، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل نجله بدار السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على «سباك»، بتهمة قتل ابنه «5 سنوات» بعد التعدي عليه بالضرب بسبب «تلفظه الدائم وسبابه المستمر» في منطقة دار السلام.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، التي بدأت باتصال «محمد.ر»، والد الطفل 27 سنة، بوالدة الطفل «زوجته» وأبلغها بأن ابنهما سقط من أعلى دراجة هوائية، وعلى الفور توجهت السيدة بالطفل إلى أحد المستشفيات بدار السلام لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

فيما كشفت تحريات المباحث عدم صحة رواية الأم وأن زوجها «والد الطفل»، هو القاتل إثر تعديه على ابنه بالضرب.