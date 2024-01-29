الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فلسطين وقطر.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

المنتخب الفلسطيني
المنتخب الفلسطيني

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره القطري بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس اَسيا قطر 2024.

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جاء هدف فلسطين عن طريق اللاعب عدي دباغ في الدقيقة 37، بعدما استخلاص الكرة من دفاع المنتخب القطري ليقوم بمرواغة المدافعين وتسديد الكرة لتسكن الزاوية اليسري لحارس قطر.

بينما أدرك اللاعب حسين الهيدوس التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكان المنتخب الفلسطيني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، كاميلو سالدانيا.

الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبووردة

الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.

بينما بدأ المنتخب القطري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم. 

خط الدفاع: بوعلام خوخي، لوكاس مندس، بسام الراوي، بيدرو ميجيل.

خط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: محمد وعد، المعز على، أكرم عفيف.

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