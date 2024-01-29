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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرتيتا يعلق على رحيل يورجن كلوب عن ليفربول

أرتيتا
أرتيتا

علق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال الإنجليزي، على قرار رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

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وكان كلوب قد قرر الرحيل عن ليفربول بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري، بعد العشر سنوات الماضية التي قضاها داخل الريدز.

وأكد أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوتينجهام فورست، على أن كلوب جعل البريميرليج أفضل بكثير.

وقال أرتيتا: " بالتأكيد، لقد جعل هذا الدوري أفضل بكثير مما سبق، كلوب يمتلك الشخصية والكاريزما وكان رائعًا".

وأضاف: "لابد من أن نوجه الشكر على كل ما قدمه للدوري الإنجليزي".

بينما تحدث عن مستقبله مع اَرسنال وهل سيدرب فرق أخري في البريميرليج، فقال: "لقد لعبت مع فريقين مميزين في الدوري الإنجليزي وهما؛ آرسنال وإيفرتون، لازلت صغيرًا ولا أعرف ماذا سيحدث".

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة اَرسنال ونوتينجهام فورست في التاسعة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سيتي جراوند.

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