اعتماد نتيجة برنامج التسويق الرقمي بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن اعتماد نتائج المستويين الأول والثاني لبرنامج التسويق الرقمي و الأعمال الإلكترونية DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات، مشيراً إلى أن نسبة النجاح للمستوى الأول بلغت91%، بينما كانت نسبة النجاح في المستوى الثاني 97%.

ومن جانبه - أفاد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نسبة النجاح لطلاب المستوى الدراسي الثاني جاءت كالتالي : بمادة المحاسبة 96%، في حين كانت نسبة النجاح في مادة مبادئ الإدارة 99%، أما مادتي مبادئ البرمجة ونظم المعلومات فكانت النسب 88.5 % ؜، 68% ، في حين بلغت نسبة النجاح في كل من مواد متطلب اللغة الإنجليزية و مبادئ الجودة 93.5% ، 100%، في حين كانت نسبة النجاح في المستوى الثاني لمادة مقدمة في الشبكات 94 %، و مادة رياضة الأعمال والاستثمار 93% ،ومادة الإعلان 100%، ومادة دعم اتخاذ القرار 100%، ومادة تطبيقات الموبايل 96 %،و مادة مبادئ المحاسبة ٢ بلغت نسبتها 97%، و مادة مبادئ التسويق 98%، في حين كانت نسبة النجاح في مادة نظم المعلومات و تصميمها 96%.

تأتي عملية التصحيح ومراجعة النتائج بإشراف عام الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فيما أشار الدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج التسويق الرقمي و الأعمال الإلكترونية DMEB إلى أن عملية التصحيح والرصد واستصدار النتائج كانت على النحو الدقيق والسريع في آن واحد، تحت إشراف الدكتورة رانيا حمادة رئيس كنترول برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية.

ومن جانبه- أوضح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم معلومات بالجامعة أن الوحدة أتاحت عددا من الفيديوهات المصورة، التي توضح لطلاب الجامعة كيفية التعامل مع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوحدة، فضلا عن كيفية التعامل مع برنامج ابن الهيثم والحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تتاح للطالب على هذه المنظومة الإلكترونية.