الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مدير مركز الطفولة بالنرويج تزور جناح الطفولة والأمومة بمعرض الكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

زارت نسرين مكتبي، مدير مركز الطفولة بدولة النرويج، اليوم، جناح المجلس القومي للطفولة والأمومة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشادت نسرين مكتبي،  بالدور التوعوي والأنشطة والفاعليات التي ينظمها المجلس على هامش مشاركته بالمعرض هذ العام. 

جدير بالذكر أن النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 لعام 2024، وتشارك ببرنامج ثقافي كبير، يضم مجموعة من الكتاب والمبدعين في النرويج، لتعريف العالم العربي، بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل في النرويج.

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