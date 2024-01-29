مدير مركز الطفولة بالنرويج تزور جناح الطفولة والأمومة بمعرض الكتاب

زارت نسرين مكتبي، مدير مركز الطفولة بدولة النرويج، اليوم، جناح المجلس القومي للطفولة والأمومة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشادت نسرين مكتبي، بالدور التوعوي والأنشطة والفاعليات التي ينظمها المجلس على هامش مشاركته بالمعرض هذ العام.

جدير بالذكر أن النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 لعام 2024، وتشارك ببرنامج ثقافي كبير، يضم مجموعة من الكتاب والمبدعين في النرويج، لتعريف العالم العربي، بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل في النرويج.