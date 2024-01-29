قافلة سكانية متكاملة بدلنجات البحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ،قافلة سكانية بقرية النجارين التابعة لقرية مؤسسة البستان القديمة بمركز الدلنجات ، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 272 حالة ( باطنة - أطفال - نساء وتوليد - تحاليل دم).

وكذلك تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وأهمية التحصينات والتطعيمات ، كما تم رش 600 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية و علاج جماعي 400 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية.

بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز وتوزيع 50 اسطوانه على أهالي القرية بسعر المستودع.

كما تم خلال القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة ، لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.