المنيا 2008 يصعد لدوري الجمهورية بعد فوزه على المقاصة بثلاثية

حقق فريق المنيا 2008 لكرة القدم ، فوزاً قوياً اليوم الإثنين على فريق مصر المقاصة بعقر داره بالفيوم ، ضمن أخر مباريات دوري القطاعات ، ليضمن الفريق الصعود رسمياً لدوري الجمهورية الموسم المقبل.

وشهدت المباراة تألق كبير للاعبي المنيا ، وسيطرة على مجريات المباراة ، وسجلوا ثلاثة أهداف بأقدام كل من ، بلال التتش في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ، وأحمد ياسر في الدقيقة 65 ، وحسين القذافي في الدقيقة 88 ، و استقبلت شباكهم هدف وحيد ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المقدمة ، ويتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

وأهدى اللاعبون والجهاز الفني هذا الفوز ، والصعود إلى الراحل الكابتن أحمد أبو بكر اللورد ، المدرب العام السابق للفريق ، والذي وافته المنية منذ شهرين، ويقود فريق المنيا 2008 لكرة القدم ، كل من ، اسماعيل مصطفى مدير فني ، أحمد علاء نيمو مدرب ، وليد أسامة مدرب ، حسن سيد مدرب حراس مرمى ، مصطفي كامل أخصائي علاج طبيعي ، محمد أبوالعلا مدير إداري ، وناصر أديب مدير مالي ، تحت إشراف كابتن طه حسن مدير قطاع الناشئين ، و شادي عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.