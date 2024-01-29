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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنيا 2008 يصعد لدوري الجمهورية بعد فوزه على المقاصة بثلاثية

فريق المنيا
فريق المنيا

حقق فريق المنيا 2008  لكرة القدم ، فوزاً قوياً اليوم الإثنين على فريق مصر المقاصة بعقر داره بالفيوم ، ضمن أخر مباريات دوري القطاعات ، ليضمن الفريق الصعود رسمياً لدوري الجمهورية الموسم المقبل.

 

وشهدت المباراة تألق كبير للاعبي المنيا ، وسيطرة على مجريات المباراة ، وسجلوا ثلاثة أهداف بأقدام كل من ، بلال التتش في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ، وأحمد ياسر في الدقيقة 65 ، وحسين القذافي في الدقيقة 88 ، و استقبلت شباكهم هدف وحيد ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المقدمة ، ويتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

 

وأهدى اللاعبون والجهاز الفني هذا الفوز ، والصعود إلى الراحل الكابتن أحمد أبو بكر اللورد ، المدرب العام السابق للفريق ، والذي وافته المنية منذ شهرين، ويقود فريق المنيا 2008 لكرة القدم ، كل من ،  اسماعيل مصطفى مدير فني ، أحمد علاء نيمو مدرب ، وليد أسامة مدرب ، حسن سيد  مدرب حراس مرمى ، مصطفي كامل أخصائي علاج طبيعي ، محمد أبوالعلا مدير إداري ، وناصر أديب مدير مالي  ، تحت إشراف كابتن  طه حسن مدير قطاع الناشئين ، و شادي عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.

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