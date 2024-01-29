رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يستقبل وفد الجامع الأزهر بمدينة بئر العبد

استقبل اليوم الاثنين الأستاذ محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وفد علماء الجامع الأزهر، بمدينة بئر العبد، وذلك لعقد المقابلات للسادة المتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهرى بشمال سيناء.

وذلك بحضور الشيخ عبدالله عبدالصمد، مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ حسين عبدالعزيز، مدير فرع الرواق الأزهرى بشمال سيناء.

تعقد المقابلات من اليوم الاثنين وحتى غدا الثلاثاء، وقد تم إخطار المتقدمين فى الإعلان لحضور المقابلات، عن طريق رسائل إلكترونية أرسلت مسبقا بوقت كاف، وعن طريق الإعلان على الصفحة الرسمية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية.