محافظ المنيا يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هناك متابعة مستمرة ولحظية ، لأعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

وذلك في إطار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات ، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك ، خلال ترأس محافظ المنيا لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، والمقدم حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الإجتماع ، ناقش المحافظ خطة مديرية التربية والتعليم، لإستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، موجهاً ، برفع درجة الإستعداد القصوى ، والإلتزام بكافة عناصر العملية التعليمية ، وتقديم كافة أوجه الدعم وبشكل خاص ، فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب ، والتنسيق الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية ، لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس ، مشددًا ، على مديرية الصحة بإعداد خطة جديدة لمواجهة الأمراض المعدية ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، وتنفيذ قوافل توعية للطلاب للتعريف بأساليب الوقاية من الأمراض.

كما استعرض المحافظ ، جهود مديرية التموين في الرقابة والسيطرة ، على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ، مكلفاً وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية ، لمنع الممارسات الإحتكارية وضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ، ومحطات المواد البترولية ، وكذلك أسعار بيع وتوصيل اسطوانات البوتاجاز ، ( المنزلي/ والتجاري) ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

فضلاً عن التنسيق مع الوحدات المحلية ، لإستمرار ضخ كميات من السلع والمواد الغذائية بالقرى ، والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية ، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين ويخفف عن كاهلهم.

كما وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز ، برفع درجة الإستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة ، للعمل على تطهير مجرى مخرات السيول ، وإزالة أية عوائق موجودة بها ، لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها ، حتى مكان الصرف النهائي ، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة ، مع الإطمئنان على مدى كفاءة وجهازية كافة المعدات ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإتخاذ التدابير اللازمة ، والإستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول ، خلال فصل الشتاء.

وفى ختام المجلس ، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة ، والإستثمارية بالمحافظة ، عن العام المالي 2023 /2024 ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات والهيئات ، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.