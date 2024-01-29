الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هناك متابعة مستمرة ولحظية ، لأعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

وذلك في إطار تنفيذا  لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة ، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات ، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

جاء ذلك ، خلال ترأس محافظ المنيا لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، والمقدم حازم السيد المستشار العسكرى للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الإجتماع ، ناقش المحافظ خطة مديرية التربية والتعليم، لإستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني ، موجهاً ، برفع درجة الإستعداد القصوى ، والإلتزام بكافة عناصر العملية التعليمية ، وتقديم كافة أوجه الدعم وبشكل خاص ، فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب ، والتنسيق الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية ، لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس ، مشددًا ، على مديرية الصحة  بإعداد خطة جديدة لمواجهة الأمراض المعدية ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، وتنفيذ قوافل توعية للطلاب للتعريف بأساليب الوقاية من الأمراض.

كما استعرض المحافظ ، جهود مديرية التموين في الرقابة والسيطرة ، على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ، مكلفاً وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية ، لمنع الممارسات الإحتكارية وضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ، ومحطات المواد البترولية ، وكذلك أسعار بيع وتوصيل اسطوانات البوتاجاز ، ( المنزلي/ والتجاري) ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

 فضلاً عن التنسيق مع الوحدات المحلية ، لإستمرار ضخ كميات من السلع والمواد الغذائية بالقرى ، والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية ، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين ويخفف عن كاهلهم.

كما وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز ، برفع درجة الإستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة ، للعمل على تطهير مجرى مخرات السيول ، وإزالة أية عوائق موجودة بها ، لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها ، حتى مكان الصرف النهائي ،  وضرورة تقوية الجسور الضعيفة ، مع الإطمئنان على مدى كفاءة وجهازية كافة المعدات  ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإتخاذ التدابير اللازمة ، والإستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول ، خلال فصل الشتاء.

وفى ختام المجلس ، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة ، والإستثمارية بالمحافظة ، عن العام المالي 2023 /2024 ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات والهيئات ، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الورقية