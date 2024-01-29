سقوط أمطار متوسطة على قري الغربية

شهدت مدن ومراكز محافظة الغربية سقوط أمطار متوسطة على مراكز ومدن المحافظة؛ مصحوبة بانخفاض شديد فى درجات الحرارة، وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بمركز زفتى موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كافة أرجاء المركز لإزالة كافة التجمعات.

وأكد رحمي على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة ،الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.