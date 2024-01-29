الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقي بجنوب قطاع غزة

أكدت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الإحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء ما تبقي في جنوب قطاع غزة وخاصة خانيونس، مشددة على أن هناك شح شديد في الطعام والمستلزمات في مستشفى الأمل بقطاع غزة.

جنوب قطاع غزة



وأشارت إلى أن الأوضاع على الأرض في غزة مأساوية للغاية، وذلك بالتزامن مع أوامر الإخلاء التي يطلقها الإحتلال الإسرائيلي يوميًا في القطاع، وجاء ذلك خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ونوهت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطواقم الطبية ستواصل تقديم الخدمة الطبية في مستشفى الأمل ولن نغادر ونترك المصابين والجرحى، مؤكدة أن مركبات الإسعاف يتم إطلاق النار عليها بشكل مباشر، موضحة أن الطواقم الطبية دفنت 3 شهداء في حديقة مستشفى الأمل، بسبب الحصار الذي يفرضه الإحتلال الإسرائيلي على المستشفي، بالإضافة إلى استهداف محيط المستشفى أكثر من مرة.

وصفت مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، الأوضاع في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بأنها "خطيرة للغاية"، مشددة على أن قوات الاحتلال تواصل القصف العنيف في محيط المستشفى.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت فرسخ - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد أطقم الهلال الأحمر في جنوب القطاع، كما تواصل قصف مقار جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة.

وشددت على أن استهداف مستشفى الأمل في خان يونس استهداف ممنهج كما حدث لمستشفى القدس التابع للجمعية في غزة، والذي أخُرج عن الخدمة بعد حصاره واستهدافه ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إليه.

وقالت "لم نتلق أي أمر إخلاء من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس"، مشيرة إلى أن هناك 90 جريحا في مستشفى الأمل علاوة على 100 مصاب من الكادر الطبي و7 آلاف نازح، وأن هناك 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى بالقطاع خرجت عن الخدمة.