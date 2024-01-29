دوي انفجارات في تل أبيب

ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، دوي صفارات الإنذار في مدن رئيسية بوسط إسرائيل ودوي إنفجارات في تل أبيب.

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال لأهالي غزة، ودوت صفارات الإنذار وسط حالة من الزعر انتابت المستوطنين.

كما أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان، 5 صواريخ

في جنوب ‎لبنان، تجاه موقع لجيش الاحتلال في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، طالب بتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة وطرد موظفي وكالة الأونروا منه.

صواريخ المقاومة تدمر سيارات وممتلكات في شوارع تل أبيب

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 العبرية بحدوث إصابات مباشرة جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية رغم تصدي القبة الحديدة لها.

وذكرت أن الصواريخ أصابت سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة.

وأصابت الإسرائيليين حالة من الرعب والفزع مع إطلاق سلطات الإحتلال صافرات الإنذار لتحذير الناس بالدخول إلى الملاجئ والاحتماء من الصواريخ التي ضربتها المقاومة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باعتراض القبة الحديديةعددا من الصواريخ في سماء تل أبيب.

وسمع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب جراء الاعتراضات الجوية.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن المركز.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه جرى إطلاق نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام أنها تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.