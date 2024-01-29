عاجل
برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 80.87% عبر بوابة الوفد
الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أكثر من 50 قتيلا على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان

جنوب السودان
جنوب السودان

أفادت المواقع العالمية، إن أكثر من 50 شخصا، بينهم اثنان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قتلوا في قتال عنيف على طول الحدود بين جنوب السودان والسودان.

نفذ مسلحون من ولاية واراب في جنوب السودان غارات في منطقة أبيي المجاورة ، حسبما قال وزير الإعلام في أبيي بوليس ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كوخ قوله.

الدافع وراء الهجوم غير واضح، لكن وكالة أنباء أسوشيتد برس ذكرت أن القتال كان مرتبطا بنزاع على الأراضي بين أفراد من قبيلتي الدينكا التويك والدينكا نقوك العرقيتين.

ويطالب كل من جنوب السودان والسودان بملكية أبيي، في نزاع ظل دون حل منذ حصول الأول على استقلاله في عام 2011.

وقالت قوة الأمم المتحدة في المنطقة، المعروفة باسم يونيسفا، إن جنديا غانيا لحفظ السلام قتل يوم السبت بعد أن تعرضت قاعدتهم لهجوم.

وأضافت أن جنديا باكستانيا من قوات حفظ السلام قتل يوم الأحد عندما تعرضت قوات الأمم المتحدة لإطلاق نار كثيف أثناء نقل المدنيين الجرحى إلى المستشفى.

ونقلت الأمم المتحدة عن السلطات المحلية قولها إن 52 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 64 آخرون بجروح خطيرة في القتال.

مواد متعلقة

البرهان من الجزائر: السودان تتعرض إلى مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين

معرض القاهرة للكتاب .. رامي رضوان: "جنوب السودان" قيمة مضافة للمكتبة العربية والأفريقية

وزراء وسفراء وإعلاميين يشاركون في حفل توقيع كتاب "جنوب السودان.." لـ أحمد إمبابي

السودان يرحب بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية

المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على 6 كيانات ضالعة في حرب السودان

السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيقاد"

رئيس جنوب السودان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

قوات جنوب السودان في قوة إقليمية تتبع كينيا خارج شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
الجريدة الورقية