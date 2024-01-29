تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة المعصرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات حتي الان.

نشوب حريق في شقة سكنية بعقار بالمعصرة

كانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة في عقار مكون من 12طابق ،بمنطقة المعصرة، ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء.

حيث تصاعدت الأدخنة من الطابق الحادي عشر وخرج سكان العقار إلى الشارع لحين انتهاء عمليات التبريد والسيطرة على الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

بسبب السرعة الزائدة..إصابة5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

كما تعرض 5 عمال للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

خلف الحادث عن إصابة 5 عمال أشقاء، وهم شعبان مخيمر قاسم 36 سنة، وشقيقيه حمادة، 33 سنة، وقاسم، 30 سنة، مقيمين جميعا ببني مزار، وتامر طارق كمال، 18 سنة، وشقيقة محمد، 21 سنة، مقيمين بمحافظة بني سويف.

تم نقل المصابون إلى، مستشفي سمالوط النموذجي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.