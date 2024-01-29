مراسل إكسترا نيوز في الإسكندرية: سقوط أمطار شديدة ونشاط للرياح (فيديو)

كشف إبراهيم فوزي، مراسل اكسترا نيوز من الإسكندرية، عن تفاصيل حالة الطقس وكميات الأمطار التي تهطل على المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية، مشددًا على أن المحافظة تشهد منذ الساعات الأولى من اليوم استمرار نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط الأمطار الشديدة.

درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية:

وأوضح أن الرياح في الإسكندرية تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم في الساعة، مؤكدة أن ما تشهده الإسكندرية هو "نوة الكرم" والتي تستمر على مدار 7 أيام.

وشدد "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، على أن هناك فرص في سقوط أمطار غزيرة ورياح غربية، وطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، منوهًا بأن استمرار سقوط الأمطار ترتب عليه حدوث تراكم مؤقت لمياه الأمطار في الشوارع، لكن الجهات المسؤولة تقوم بالتعامل وشفط المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كما يتم التعامل مع الشوارع الفرعية، والتعامل بنجاح مع تجمعات المياه.

تشهد محافظة الإسكندرية ، موجة من الطقس السيئ فى نوة " الكرم " والتي يصاحبها رياح وأمطار غزيرة في بعض الأحيان ، حيث أدى الرياح الى ارتفاع الأمواج ، وخروج مياه البحر إلى نهر الطريق بكورنيش الإسكندرية ، كما أدت موجة الطقس السيئ إلى غرق بعض الشوارع المتفرعة من الكورنيش بعد وصول المياه إليها؛ وأعلنت شركة صرف الصحي بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة من نوات الشتاء حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الساعة

حيث شهدت الطرق رئيسية غرقاً كاملاً بمياه الأمطار التي وصلت لحد السيول، وتسبب مياه الامطار فى غرق شوارع منطقة العجمى وغرق نفق الكيلو 21 وكما تسبب فى غرق منطقة العامرية وابو تلات وغرق اسواق العامرية ، بالإضافة إلى توقف حركة المارة تماما، وأسفرت بدورها عن غرق الأنفاق والميادين خاصة بغرب المحافظة، ليصبح الوضع خارجاً عن السيطرة حيث فاقت مياه الأمطار الطاقة الاستيعابية لشنايش الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، حرص اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على متابعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها عروس البحر منذ يوم الاثنين الماضي، بالتزامن مع التأثر بمنخفض جوي ونوة الكرم.