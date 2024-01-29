بث مباشر مشاهدة مباراة قطر وفلسطين يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

أنهى المنتخب القطري المضيف تحضيراته استعداداً لمواجهة المنتخب الفلسطيني في الدور ثمن النهائي لكأس آسيا، مواجهة جماهيرية يدخلها العنابي بهدف التواجد ضمن الثمانية الكبار.

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تصدر منتخب قطر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، ليُكشر عن أنيابه قبيل الدخول في الأدوار الإقصائية ويُعلن نيته في الحفاظ على اللقب، وبالطبع العنابي من أكثر المرشحين لنيل لقب البطولة.

بينما تأهل منتخب فلسطين عبر بوابة أفضل ثوالث، واستطاع أن يتأهل رغم صعوبة مجموعته التي كانت تضم الإمارات، إيران وهونج كونج، لذاً نحن على موعد مع مباراة عربية خالصة ما بين القوة والتمرس القطري والعزيمة والأمل الفلسطيني.

ويواصل المنتخب القطري مشوار الدفاع عن اللقب، بعد تألقه بشكل لافت في مرحلة دور المجموعات من البطولة، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على كل من لبنان والصين وطاجيكستان.

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بينما سطر "الفدائي" الفلسطيني التاريخ بتأهله لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16 الكبار للقارة الآسيوية، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام إيران، تعادل مع الإمارات ومن ثم فاز على هونغ كونغ.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد فلسطين اليوم

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات بطولة كأس امم اسيا في شمال افريقيا والشرق الأوسط بإستثناء المملكة العربية السعودية، والعراق، والامارات وستنقل مباراة العراق ضد فلسطين علي قناة beIN ASIAN CUP 1 وسيتولي مهمة التعليق عصام الشوالي، وستبث المباراة من العراق والسعودية والامارات عبر القنوات التالية :