تعليم قوص يعلن بدء الحجز المجانى لقافلة طب العيون المركزية

أكد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، إن عدة أقسام إدارية ومهنية بالإدارة تسعى قدما لإرساء دعائم المشاركة المجتمعية منذ أن أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعتبار أن العام الماضى هو عام المشاركة المجتمعية، مشيدا بعدة فعاليات طبية وتثقيفية أشرف عليها قسم البيئة والسكان بالإدارة تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وبإشراف مباشر من صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والمهندسة ايرينى سمير غطاس مدير إدارة البيئة والسكان بتعليم قنا .

جاء ذلك خلال لقاء مدير تعليم قوص والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان ، والتى أشارت إلى أنه يجرى التجهيز الفنى لإستضافة قافلة مركزية لمرضى العيون بمجمع الدكتور عبدالعزيز القوصى منتصف مارس المقبل والتى تستهدف فحص وعلاج وإجراء عمليات جراحية وعمل نظارات طبية بالمجان للعاملين بالتربية والتعليم وأسرهم والتى تنظمها مستشفى العيون الدولى بالتنسيق مع التأمين الصحى .

ومن جانبه كلف عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية قسمى الأمن والعلاقات العامة بتلقى اسماء الزملاء الراغبين فى الفحص من خلال كشوف يعدها مديرى المدارس بمختلف المراحل وتسلم لقسم الأمن خلال فبراير المقبل ليتم إعدادها بالتنسيق مع مستشفى العيون الدولى .