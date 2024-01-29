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الإثنين 29 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فلسطين: تعليق تمويل وكالة أونروا عقاب جماعي ضد شعبنا (شاهد)

أونوروا
أونوروا

أكد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن تعليق تمويل وكالة أونروا شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

 

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استشهاد 25 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة

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وقال “زيارة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين،  إن هناك 1.8 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى و40% من المناطق الحضرية تمت إبادتها.

 

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 50% من البنية التحتية في غزة، منوهًا بأن حجم الدمار غير مسبوق.

السعودية تعلق على تعليق التمويل للأونروا في وقت الحرب


 

وفي سياق آخر، قالت  السعودية، اليوم الاثنين، انها تتابع عن كثب تطورات الوضع بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا"، قائلة إنها تتابع  التداعيات الدولية حيال عدد من موظفيها.

 

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، شددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، خاصة في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

 

وأضافت الخارجية السعودية أنه على كافة الداعمين لـ "الأونروا" النظر إلى دورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكدة أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها لتوفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

 

وأعربت المملكة السعودية عن قلقها بشان تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جرّاء انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

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