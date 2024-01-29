الإخوة الإنسانية.. تفاصيل أول مطعم بالمجان في مصر (فيديو)

كشفت إبتسام سراج الدين المدير التنفيذي لمشروع الإخوة الإنسانية، تفاصيل أول مطعم في مصر يقدم وجباته بالمجان لغير القادرين بطريقة تحفظ كرامة هؤلاء العاجزين عن شراء الطعام

وقالت إبتسام سراج خلال لقاء على فضائية "DMC" مساء اليوم الإثنين إن مطاعم الإخوة الإنسانية هو فرع من فروع مؤسسة الإخوة الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية تعمل على رفع الروح المعنوية للمواطن الاكثر أحتياجاً.



وتابعت:" فكرنا في فكرة إنشاء مطاعم، لنتمكن من استضافة الأسر الأكثر أحتياجاً، وتقديم قائمة طعام لهم لاختيار ما يرغبون به من أطعمة"

وزارة التضامن الأجتماعي تدعم هذا المطعم



وأكدت أن وزارة التضامن الأجتماعي ، تدعم هذا المطعم ، مادياً، و بأسماء الأكثر أحتياجاً، و سوف يتم إنشاء أكثر من فرع، لخدمة جميع المناطق.

وزعت إحدى المؤسسات التنموية للمساعدات الإنسانية، كراتين مواد غذائية للفئات غير القادرين والأسر الأكثر احتياجاً بمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بالشلاتين، وبالتنسيق مع جمعية تنمية محميات البحر الأحمر بالشلاتين، ومجلس القبائل العربية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وفي إطار جهود المؤسسة، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية وخاصة النائية منها لرفع العبء عن كاهلهم، وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



ووجهت إدارة التضامن الاجتماعي بالشلاتين، الشكر والتقدير للمؤسسة التنموية للمساعدات الإنسانية، بقيادة الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على الدور الكبير والبارز في تقديم الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها مساهمتها الفعالة والبناءة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات المستحقة بعد إعداد قاعدة بيانات حقيقة بالفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه.