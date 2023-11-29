فحص 133 مريض من غير القادرين بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا ، استهدفت توقيع الكشف الطبي على (133)مريضا من غير القادرين بقرى ، عزبة محفوظ ، وعزبة الزهور ، وابو هلال بمركز المنيا.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني ، والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، انه تم الكشف الطبي على 133مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) . بالإضافة ، الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان ، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة ، الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية ، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة المنيا ، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها ، بجانب القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف ، لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة ، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.