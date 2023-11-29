الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فحص 133 مريض من غير القادرين بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا ، استهدفت توقيع الكشف الطبي على (133)مريضا من غير القادرين بقرى ، عزبة محفوظ ، وعزبة الزهور ، وابو هلال بمركز المنيا.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني ، والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، انه تم الكشف الطبي على 133مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) . بالإضافة ، الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان ، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة ، الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية ، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج ، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة المنيا ،  نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها ، بجانب القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات،  والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف ، لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة ، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.       

الجريدة الورقية