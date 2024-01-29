ضبط 2.5 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالنوبارية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة علي الأسواق ، بكافة مدن ومراكز المحافظة ،والتي

أسفرت عن ضبط٢.٥ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ، و ٢٠ كجم سمك ، و٥ كجم زبدة منتهية الصلاحية ،كما تم تحرير ٥ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و١٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمدينة النوبارية .

وبمراكز وادى النطرون والرحمانية و أبو حمص تم ضبط كمية من العطور مجهولة المصدر و ١٣٠ عبوة مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص، ومحطة تمويل سيارات لبيعها السولار بأزيد من السعر ، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٤ محاضر لعدم إلاعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط ٥ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر و إيتاى البارود تم ضبط ٦٧٠ كجم بقوليات مجهولة المصدر و ٧٠٠ كرتونة سمن و ١٢ طن سمن أبيض وأصفر داخل مصنعين بدون ترخيص و ٢١٢ شيكارة علف ونخالة و٦٠ كجم سكر مجهول المصدر و١٥ عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها داخل محلات المبيدات الزراعية كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.