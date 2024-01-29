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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هجمات البحر الأحمر.. جنوب أفريقيا كمستفيد غير مقصود

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أدت الزيادة في الهجمات في البحر الأحمر إلى تعطيل أحد أهم طرق الشحن في العالم.

دفعت الأزمة في البحر الأحمر السفن إلى تجنب قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقيا.

 وقد أثبت هذا الميناء أهميته، لا سيما منذ إغلاق منطقة تزويد السفن بالوقود في خليج ألغوا في المحيط الهندي. 

يضيف خط سير الرحلة الجديد هذا 15 يوما إضافيا من وقت السفر إلى السفن ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

مع عدم انتهاء الأزمة في البحر الأحمر في أي وقت قريب ، ستستمر السفن في المرور عبر رأس الرجاء الصالح ، مما يجلب العديد من الفوائد لجنوب إفريقيا والقارة.

 قال آلان ويندي ، رئيس وزراء مقاطعة ويسترن كيب، إن هناك عدد من الفرص. الفرص المباشرة هي مرور السفن التي لم تكن لتمر من قبل لا أرى سوى فوائد لموانئنا كبلد ، نحتاج فقط إلى التأكد من أن عملياتنا تسير بسلاسة وأننا نخلق أو نستفيد إلى أقصى حد من هذه الفرصة التي ستأتي في طريقنا ".

على الرغم من أن رأس الرجاء الصالح يتطلب 4000 كيلومتر إضافية ، إلا أنه حل أكثر أمانا للعديد من الشركات.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مهمة بحرية أوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر".

 


 

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