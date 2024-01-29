بالتزامن مع مشاركته في “حدوتة منسية”..حسن عبد الله للمرة الثالثة فى عيد الشرطة ٧٢

شارك الفنان حسن عبدالله فى عرض احتفال عيد الشرطه ال ٧٢ بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وحضر الاحتفالية عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة الكبيرة سميحة ايوب والفنان طارق صبرى ومحمد نور وعدد من النجوم الشابة.

والعرض اخراج خالد جلال والحفل أقيم يوم الاربعاء الموافق ٢٤ يناير والحفل أقيم فى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وقام حسن عبد الله بدور ظابط جيش ويتعاون مع ظابط شرطه فى تدريب المقاومة والفدأئيين ببور سعيد لمقاومة الاحتلال والعدوان على مصر والعرض من اخراج خالد جلال وذلك العمل الخامس الذى يجمع الفنان حسن عبد الله مع المخرج خالد جلال بعد عرض السينما والوصية والمحاكمة وعيد الشرطة ال ٦٩ حيث قام بدور اليوزباشى مصطفى رفعت وعرض المحاكمه بمنتدى شباب العالم وقال حسن عبد الله انه سعيد بالعمل الدائم مع المخرج خالد جلال وسعيد بمشاركتى فى عيد الشرطة للمرة الثانية

ويذكر ان الفنان حسن عبدالله وقف أمام رئيس الجمهورية ثلاث مرات فى عيد الشرطة ال ٦٩ وعيد الشرطة ال٧٢ وعرض المحاكمة

يشارك حسن عبد الله حاليًا في مسلسل “حدوتة منسية”، الذي يعرض على cbc يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.