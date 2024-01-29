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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سم النحل أكثر ربحا من العسل في كينيا

النحل
النحل

في كينيا، يبتعد مربو النحل عن العسل إلى حصاد سم النحل، حتى أن هناك سوقا محليا مربحا حيث يباع السم مقابل 30 دولارا للعلاجات العلاجية.

في هذا البلد ، يكتسب هذا المنتج شعبية. في الواقع ، يتم استقبال العلاج بالنحل بشكل جيد في كينيا. يستكشف المعالجون البديلون إمكاناتها الطبية ويتم تدريس هذه الممارسة حتى في المؤسسات الحكومية.

يقول مربي النحل حزقيال مومو: "يضمن لك سم النحل _Le دخل يومي ، لأنه يمكنك حصاده كل يوم ، على عكس منتجات النحل الأخرى ، مثل العسل حيث يتعين عليك الانتظار أربعة أشهر قبل أن تتمكن من récolter".

المعروف أيضا باسم apitoxin ، يتم استخراج هذه المادة باستخدام جامعي سم النحل الميزة هي أن العملية ليست قاتلة لهذه الحشرات.

للحصول على هذا السمسم الشهير ، يختار مربي النحل الحشرات بعناية لأنه ليس فقط أي نحل مناسب لهذا النشاط.

 يجب أن يكونوا عدوانيين ليكونوا مستعدين للسع. يتم استخدام حوالي 50 نحلة يوميا ، مما يضمن تأثيرا بيئيا منخفضا.

لاستخراج السم ، يستخدم المعالجون النحل البالغ من العمر 60 يوما. لا يسمح لهذه النحل ، في نهاية حياتها ، بالعودة إلى خلايا النحل ويتم اختيارها خصيصا لتركيزها العالي من السم.

مرة واحدة في الجسم ، سم النحل يؤدي إلى إنتاج العديد من الأجسام المضادة المفيدة.

 يقول المعالج ستيفن كيماني: "لقد نجحت Nous في علاج التهاب المفاصل والنقرس والسكتة الدماغية وأمراض الأعصاب والحساسية الصباحية والصداع النصفي وتشنجات العضلات وآلام أسفل الظهر sciatique".

كل نحلة تحتوي فقط على بضعة ملليغرامات من السم. لاستخراج غرام واحد ، هناك حاجة إلى ثلاث مستعمرات ، ويمكن أن تحتوي المستعمرة على ما يصل إلى 60000 نحلة عاملة و 20000 نحلة ذكر.

ويشير مربي النحل حزقيال مومو، 

"يمكن أن تنتج الخلية كمية جيدة من سم النحل ، لكن استخراج جرام واحد يمكن أن يستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ، اعتمادا على قوة المستعمرة وعدوانيتها والوقت من اليوم ، .

أصبح Apitherapy تدريجيا نهجا تكميليا للطب التقليدي، المزيد والمزيد من الناس يستخدمون هذه الممارسة لعلاج أنفسهم. 

ويؤكد هذا الطلب المرتفع على قدرة مربي النحل المحليين على الاستفادة من سوق مربحة.


 

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