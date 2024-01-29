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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طلب إحاطة لوزير التعليم لدمج ذوي الهمم

النائبة الوفدية سوسن
النائبة الوفدية سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة الوفدية السكندرية  سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى وزير التربية والتعليم وذلك  بشأن معاناة طلاب الدمج وأهاليهم داخل المدارس بسبب عدم وضع ضوابط و شروط لدمج طلاب ذوي الهمم للالتحاق بالمدارس منها مساحة الفصول وعدد الطلاب والمدة الزمنية للحصة وتحديد طبيعة الدمج و مستواه ونقص غرف المصادر داخل المدارس، بالإضافة إلى النقص الشديد في توفير معلمين مؤهلين للعمل على تدريس طالب ذوي الهمم على أن يناقش بلجنة التعليم و البحث العلمي. 

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