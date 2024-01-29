طلب إحاطة لوزير التعليم لدمج ذوي الهمم

تقدمت النائبة الوفدية السكندرية سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى وزير التربية والتعليم وذلك بشأن معاناة طلاب الدمج وأهاليهم داخل المدارس بسبب عدم وضع ضوابط و شروط لدمج طلاب ذوي الهمم للالتحاق بالمدارس منها مساحة الفصول وعدد الطلاب والمدة الزمنية للحصة وتحديد طبيعة الدمج و مستواه ونقص غرف المصادر داخل المدارس، بالإضافة إلى النقص الشديد في توفير معلمين مؤهلين للعمل على تدريس طالب ذوي الهمم على أن يناقش بلجنة التعليم و البحث العلمي.