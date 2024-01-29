ما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ولماذا انسحبت 3 دول ؟

اشتعلت عدة أشهر من التوتر بين ثلاث دول ضربها انقلاب في غرب أفريقيا والتكتل الإقليمي المعروف باسم إيكواس عندما أعلنت الدول انسحابها الفوري من التكتل واتهمته بنقص الدعم والعقوبات "اللاإنسانية" المتعلقة بالانقلاب.

وفي بيانها المشترك يوم الأحد، قالت مجالس النيجر ومالي وبوركينا فاسو إنه بدلا من مساعدة بلدانها على مكافحة التهديدات الأمنية التي تواجهها، فرضت إيكواس عقوبات "غير شرعية وغير إنسانية وغير مسؤولة" عندما قامت بالانقلابات "لأخذ مصيرها بأيديهم".

ويقول محللون إنها ضربة غير مسبوقة للجماعة وتهديد إضافي لاستقرار المنطقة، وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عاما من وجود الكتلة التي ينسحب فيها أعضاؤها بهذه الطريقة.

ما مدى أهمية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؟

تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 دولة في عام 1975 بهدف واحد: "تعزيز التعاون والتكامل ... رفع مستويات معيشة شعوبها والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيزه.

ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح السلطة السياسية العليا في المنطقة، وغالبا ما تتعاون مع الدول لحل التحديات الداخلية على جبهات مختلفة من السياسة إلى الاقتصاد والأمن.

وأضاف باباكار ندياي، زميل أقدم في معهد تمبكتو لدراسات السلام ومقره السنغال، أن وفي ظل القيادة الحالية لنيجيريا، القوة الاقتصادية في غرب أفريقيا، هناك حاجة إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أكثر من أي وقت مضى مع تهديد استقرار المنطقة بسبب الانقلابات المتفشية والأزمات الأمنية. إنها تعمل "في عالم ... حيث تحتاج إلى أن تكون قويا في كتلة واحدة وأن تكون موحدا في التضامن".

لكن المشكلة هي أن البعض يعتقد أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفقد بسرعة حسن النية والدعم من العديد من مواطني غرب أفريقيا الذين يرون أنها فشلت في تمثيل مصالحهم في منطقة يشكو مواطنوها من عدم الاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية في بلدانهم.

ويوضح أوجي أونوبوجو ، مدير برنامج أفريقيا في مركز ويلسون للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، "عندما ترى المواطنين يتراجعون ويرون المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كنادي القادة أو القادة الذين يدعمون بعضهم البعض على حساب المواطنين ، فإن ذلك لا يعمل بشكل جيد" .

ما هي عملية الانسحاب من الكتلة؟

وتنص معاهدة إيكواس على أن الدول الأعضاء فيها التي ترغب في الانسحاب من الكتلة يجب أن تقدم لقيادتها إشعارا كتابيا مدته عام واحد، وفي نهايته "تتوقف هذه الدولة عن أن تكون عضوا في المجتمع".

وتنص المعاهدة على أنه خلال تلك السنة، يجب على الدولة التي تخطط للانسحاب "مع ذلك مراعاة الأحكام" والتزاماتها بموجب الاتفاقية لكن إيكواس قالت إنها لم تخطر بعد بقرار الدول الثلاث الانسحاب وإنها "لا تزال أعضاء مهمين" في المنظمة في الوقت الحالي.

ويقول محللون إن من المرجح أن تسعى إيكواس إلى مواصلة الحوار مع المجالس العسكرية حول أفضل السبل لضمان استقرار المنطقة بينما يركز القادة العسكريون للدول الثلاث على البحث عن شراكات جديدة.

ما مدى أهمية هذا الانسحاب؟

شيء واحد واضح، وتدهورت العلاقات بين إيكواس والدول الثلاث بسبب اختيار التكتل للعقوبات كأداة رئيسية لعكس الانقلابات هناك.

كما اعتبر المراقبون تحالف دول الساحل الذي أنشأته المجالس العسكرية في نوفمبر محاولة لإضفاء الشرعية على حكوماتهم العسكرية والسعي إلى التعاون الأمني والاستقلال بشكل متزايد عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

لكن الانسحاب من الكتلة التي تأسست قبل 49 عاما بهذه الطريقة أمر غير مسبوق وينظر إليه على أنه "تغيير كبير في المنطقة الفرعية"، كما قال ندياي من معهد تمبكتو لدراسات السلام.

وقال ندياي: "إنها القضية الأكثر تحديا التي تواجه المنطقة دون الإقليمية منذ إنشائها. "كل العمل الذي بذلوه في بناء آلية للأمن الجماعي يستند إلى البروتوكولات التي تفترض أن الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون ستكون أساس السلام والأمن".

روسيا والحكم العسكري المطول وتداعيات أخرى محتملة

وقادت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جهودا لإعادة الحكم المدني إلى الدول التي ضربها الانقلاب، وضغطت على المجالس العسكرية بفرض عقوبات ورفضت الجداول الزمنية الانتقالية الطويلة.

كان القلق هو أن هناك القليل من الأدلة التي تظهر أن المجالس العسكرية ملتزمة بإجراء انتخابات ديمقراطية ضمن تلك الجداول الزمنية. ومع إعلان يوم الأحد، يقول المحللون إن عدم الولاء للإيكواس قد يؤخر عودة الديمقراطية في الدول الثلاث ويحفز الانقلابات في دول أخرى.

"إذا لم يعودوا جزءا من كتلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، فلن يضطروا إلى الالتزام بالجداول الزمنية الانتقالية السابقة التي تم إصدارها كوسيلة لتخفيف العقوبات ضدهم" ، قال ريان كامينغز ، مدير شركة الاستشارات الأمنية التي تركز على إفريقيا سيجنال ريسك.

ويقول كامينغز إن الانسحاب قد يؤدي إلى فرصة جديدة لروسيا لتوسيع وجودها ومصالحها في أفريقيا.

كانت العلاقات التي كانت ودية ذات يوم بين الدول الثلاث والدول المتقدمة في الغرب وأوروبا قد ساءت بالفعل بعد الانقلابات. وفي الوقت نفسه، كانت روسيا أكثر ترحيبا وتواصل اللعب على المشاعر المعادية للفرنسيين من خلال تأطير نفسها للدول الأفريقية كدولة لم تستعمر القارة أبدا.

وكانت مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر موجودة في مالي، حيث تشارك الجيش في محاربة المتمردين المسلحين. وفي بوركينا فاسو، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأسبوع الماضي أن الجنود الروس وصلوا "لتعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي" بين البلدين. كما استضاف كبار المسؤولين الروس والنيجيريين بعضهم البعض مؤخرا.

"لقد عززت هذه الدول في الأشهر الأخيرة ورسخت الشراكات مع روسيا من الأمن القومي إلى الاقتصاد" ، قال كامينغز مع Signal Risk.

يبقى أن نرى مقدار الدعم الذي يمكن أن يحصلوا عليه من روسيا. في البلدان الأفريقية التي تتواجد فيها فاغنر، استمرت الأزمات الأمنية هناك بينما اتهمت مجموعة المرتزقة بانتهاكات حقوقية مختلفة.