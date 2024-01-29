الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة للجبلاية فشلتم فعليكم بالرحيل

شبانة
شبانة

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان اتحاد الكرة اثبت فشل ذريع بعد الخروج بالأمس من كاس الامم الأفريقية.

 

وأضاف شبانة ان الجبلاية كانت سببا رئيسيا في رحيل كارلوس كيروش الذي وصف رجال اتحاد الكرة باصحاب الوجهين بعد رحيله وانهم ليسوا محترفين.

 

كما شدد شبانة على ان الفشل طال أيضا منتخب الشباب والناشئين والسيدات والناشئات، اضافة للتعاقد مع مدارس مختلفة مابين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ، الأولى برتغالية والثانية برازيلية.

 

واختتم شبانة حديثه قائلا : لم نرى اي تطور للكرة المصرية خلال ولايتكم الى جانب التعامل الخاطىء سواء مع قطبي الكرة المصرية او محمد صلاح ، فشلتم فعليكم بالرحيل.

 

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