السفير خالد منزلاوي: لجنة كبار المسؤولين استطاعت بلورة موقف عربي بشأن الأسلحة النووية

أكد السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، الأهمية التي تحظى بها لجنة كبار المسؤولين باعتبارها الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية.

وأضاف المنزلاوي خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع( 60 )للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ان هذه اللجنة تلعب دوراً هاماً منذ نشأتها في متابعة التعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية .

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، ان اللجنة استطاعت خلال الفتره الماضية في بلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار.

يستمر الاجتماع لمدة ٣ ايام لينتهي ٣١ يناير ، بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثوا الجهات المعنية بقضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وقضايا الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.