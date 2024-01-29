تكريم خبير الترميم الدولى مجدى غبريال بالمؤتمر العلمى الدولى رؤية مصر 2030

كرّم المؤتمر العلمى الدولى TAT رؤية مصر 2023 الذى نظمته أكاديمية معًا التابعة لهيئة الاستثمار بمركز التعليم المدنى بوزارة الشباب بالزمالك خبير الترميم الدولى المهندس مجدى غبريال بالحصول على درع التميز وشهادة تقدير.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مستشار المؤتمر بأن التكريم جاء لمجمل إنجازات المهندس مجدى غبريال فى تخصصه وكمؤسس لفريق عمل تطوعى لترميم الآثار الإسلامية والقبطية واكتشافه لظاهرة تعامد الشمس على كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح – محافظة الشرقية أثناء عمله بفريق متطوع فى أعمال ترميم الكنيسة، وهى الظاهرة التى جسّدها فيلم وثائقى بعنوان "بين التلين" إخراج مارمينا شلبى الذى قام بإنتاجه تحت إشراف صاحب القداسة البابا أنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ورئيسه نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، وتم تسجيل حق الملكية الفكرية للمكان والظاهرة كإكتشاف وحدث متفرّد

وظاهرة تعامد الشمس تحظى بزيارة المصريين مسلمين ومسيحيين، تتم أول مايو على مذبح القديس مار جرجس فى عيد استشهاده، و19 يونيو على مذبح الملاك ميخائيل في عيده، و22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء في عيدها، ولكن حجبت أشعة الشمس عنه نتيجة إضافة مبنى خرساني للخدمات الكنسية على واجهة الكنيسة عام 1984‬‬

وأضاف الدكتور ريحان أن المهندس مجدى غبريال حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة القاهرة، حاصل علي درجة الإستشاري في مجال ضبط جودة تنفيذ المنشأت الخرسانية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

مارس العمل في ترميم المباني التراثية والأثرية إضافة إلي تخصصه في ترميم المنشأت الخرسانية وخزانات المياة الخرسانية وأعمال العزل والمعالجات للرشوحات وأعمال التسريب وتآكل حديد التسليح نتيجة الصدأ والبارومة وأعمال تدعيم المنشآت الآيلة للسقوط ومن أبرزها مشاريع المباني التراثية ومنها مسجد السلطان علي باشا أغا العثماني بالزقازيق ودير وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح بالشرقية.

عمل داخل مصر وبالخارج مع العديد من الشركات الأجنبية والمصرية في أعمال التنفيذ بالطرق والأساليب الحديثة في الإنشاءات بنظام الشدات المنزلقة والشدات النفقية والتسويات (الأوتو ليفيلينج ) بالماسح الضوئي بشعاع الليزر الدوار لأعمال الرصف واللاندسكيتب واستخدام فرم الدوكا لقوالب الخرسانة المسلحة والشدات والسقالات المعدنية المتحركة ومضخة الخرسانة ونظام سامكريت للمباني بالحوائط الحاملة بالطوب الأسمنتي المعالج بالبخار والأسقف سابقة التركيب والخرسانة سابقة الإجهاد وأيضا اللاحقة الاجهاد بمشاريع العمارات والمدارس والمستشفيات والقري السياحية ومحطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات رفع مياه الصرف الصحي وشبكات الإنحدار والمطابق وخطوط الطرد وشبكات مياة الشرب وأعمال العزل المائي والحراري والصوتي.

حضر ورشة عمل تخصصية في دورة ترميم المخطوطات التي نظمتها مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار بمقر مركز الحضارة والابداع بمصر الجديدة

ساهم فى العديد من الأعمال التطوعية ومنها ترميم مسجد قرية تل حوين مركز الزقازيق، و دير رئيس الملائكة ميخائيل الأثري بكفر الدير 2014 ، و جمعية بيت المهندس لتدريب شباب المهندسين حديثي التخرج مجانًا 2018 العامة للمهندسين بوجود العظيم المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين - الذي منحنا قاعة مكيفة لتدريب المهندسين مجانًا

كرّم خلال مشوار عمله الطويل من معظم المؤسسات الذى عمل بها، كما كرّم من إدارة دير وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الأثريين بكفر الدير بمنيا القمح بالشرقية، وتم إدارج اسمه بقائمة الشرف الوطني المصري بتاريخ 15 مايو 2020، وتم منحه قلاده التاميكوم من الدرجة الفضية باب المتميزين المبدعين والمكتشفين وذلك عن ظاهرة تعامد الشمس علي مذابح الكنيسة الأثرية وذلك من مؤسسة قلادة، كما كرّم في يوم التطوع العالمي في تاريخ 5 ديسمبر من كل عام الذي تحتفل به هيئة اليونسكو وذلك في الاحتفالية التي اعدتها مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك بالتعاون مع وزارة الثقافة.