تحرير 220 محضرا تموينيا في حملات  بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين بالمنيا ، حررت 220 مخالفة تموينية متنوعة على مدار يومين ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 220 مخالفة تموينية منها ، 180 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان - اختراق ماكينة مخابز-توقف بدون عذر - عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع).

و ضبط 40 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر – سلع منتهية الصلاحية – تجار تموينيين- بدون ترخيص- غش تجارى- شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر) .