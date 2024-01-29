الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشهاد 5 أشخاص برصاص الاحتلال في الضفة خلال آخر 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 أشخاص برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الـ 24 ساعة  الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

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اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين


 

وفي سياق آخر، وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، وفقا  لخبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

 

كمل خربت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممتلكات الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية.

 

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بكثافة في مخيم جنين بالضفة الغربية.

 

فيما استهدف فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

 

وفى سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين والأونروا، وذلك تعقيبًا على تعليق تمويل الأنروا.

 

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أن تجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار العدل الدولية، محذرًا من أن تجميد المساعدات إلى الأونروا يزيد من معاناة الفلسطينيين.

 

وتابع اشتيه: "الأونروا قدمت مساعدات ضرورية للاجئين الفلسطينيين على مدى عقود"، منوهًا بأن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، مؤكدًا أن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه. 

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