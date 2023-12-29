القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالعام الميلادى الجديد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2024، وجاء فيها:

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

وأضاف: رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفاءهم لمسئولياتهم ومهامهم المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق التقدم والازدهار لما فيه خير مصر وشعبها. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.