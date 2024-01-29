الداخلية تنظم زيارة لمتحف الحضارات للأطفال ذوي الهمم

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات للأطفال ذوى الإعاقة "قادرون بإختلاف" لمشاركتهم الإحتفال بـ عيد الشرطة.

حيث تم تنظيم زيارة إلى المتحف القومى للحضارات بمنطقة الفسطاط لعدد من الأطفال من ذوى الإعاقة "قادرون بإختلاف" وذويهم تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنيات تاريخية .

شملت الزيارة عروض مسرحية تاريخية.. بالإضافة إلى زيارة لوادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية ببحيرة عين الحياة بالفسطاط.. حيث تم تقديم عروض للخيالة والكلاب البوليسية كما تضمن البرنامج إحتفالية غنائية وعروض موسيقية.

ومن جانبهم توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

وذلك تزامناً مع الإحتفال بعيد الشرطة الـ 72 .. وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة فئات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.