"نعيمة".. دراما شعبية شعرية برؤية إخراجية جديدة بمسرح مركز النيل للتنوير والاشعاع الحضاري بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، شهد بمسرح مركز النيل للتنوير والاشعاع الحضاري بجامعة أسيوط العرض المسرحي " نعيمة"، الذي نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة الفنون المسرحية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

يقدم العرض المسرحي "نعيمة" الدراما الشعبية الشعرية، برؤية إخراجية جديدة للأستاذ محمد جمعة، تأليف الأستاذ درويش الاسيوطى، وتمثيل طلاب منتخب الجامعة للفنون المسرحية، وأقيم العرض بمسرح مركز النيل التنوير والاشعاع.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، اهتمام جامعة أسيوط بالثقافة والفنون للنهوض بالعقل والوجدان معًا، ودعم دور الفن المسرحي في المجتمع، وفتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لاكتشاف المواهب وصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، والتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصياتهم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط أولت اهتمامًا كبيرًا لاحتضان المواهب الشابة ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يسهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يسهم في النهوض بالمجتمع ككل، ويسهم في نشر الأفكار الإيجابية والبناءة، مشيدآ بدور المسرح الجامعى فى تكوين وتشكيل اتجاهات الشباب، وإبراز المواهب الفنية.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى؛ بمستوي المواهب الطلابية والحس الفني الذي يتمتعون به، والذى ينعكس فى تحقيقهم لمراكز متقدمة خلال مشاركتهم فى مختلف المسابقات الفنية والثقافية، مؤكدآ على دعم الجامعة لأبنائها الطلاب، وحثهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية، التى تساهم فى إمداد الطالب بالمعارف المتنوعة، وﺳـﻼﻣﺔ الفكـر، ودعم قيم الوﻻء والانتماء ﻟلوطن.

وأشارت الدكتورة مديحة درويش؛ أن العرض المسرحي تناول طرحاً حديثاً للدراما الشعبية الشعرية حسن ونعيمة برؤية إخراجية متماشية مع الأحداث المعاصرة .