ارتفاع عدد إصابات القوات الأمريكية إلى 34 فى الهجوم على الحدود السورية الأردنية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إلى 34 جراء الهجوم على الحدود السورية الأردنية.

جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قاعدة التنف المستهدفة على الحدود السورية الأردنية تضم 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع بالأردن الواقعة على الحدود مع سوريا، والذي أسفر عن سقوط 3 جنود أمريكيين، وإصابة عدد من أفراد القوات الأمريكية المتواجدة بهذا الموقع.

وأكدت مصر إدانتها الشديد لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الأردن في هذا الظرف الدقيق، معربة في الوقت ذاته عن صادق تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية وأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت مصر على ضرورة مواجهة كل أشكال الإرهاب، ونبذ كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة.