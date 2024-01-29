قررت نيابة المرج بحبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية،4 ايام علي ذمة التحقيقات ،بسبب مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة المرج.

قرار جديد في واقعة مشاجرة الأسلحة النارية بالمرج

وأسفر الحادث عن إصابة شاب بطلق ناري، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

إصابة شاب في مشاجرة بالمرج

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط مصاب بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب بطلق ناري بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طرفين ونتج عنها إصابة شخص، وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.