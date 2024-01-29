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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وائل القباني: الكرة المصرية مليئة بالكوارث والسمسرة

وائل القبناني
وائل القبناني

أكد وائل القباني محلل برنامج "+90"، أن خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم، من كأس الأمم الإفريقية، أمر طبيعي للغاية لما تعيشه الكرة المصرية.

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وتابع القباني خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "الكرة المصرية مليئة بالكوارث والسمسرة والجميع يبحث عن المادة والمصالح الشخصية".

وأضاف وائل القباني: "الجميع في الكرة المصرية ماشيين بمبدأ أخطف وأجري المهم أخد فلوس والحق جزء من التورتة، ومن ينتقد فشل المنظومة يخرج برا الدائرة ويتم إبعاده".

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